شكرا لقرائتكم المقاصة: كنا نخطط للمشاركة في كأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة أن هدف ناديه كان المشاركة في كأس العالم للأندية ولكن صعب في وجود الأهلي والزمالك، لاسيما بعدما سبق وحقق نتائج طيبة في الدوي المصري واحتل المركز الثاني في جدول الدوري، وقد مستويات عالية.

قال في تصريحات لبرنامج "لقاء خاص" على قناة أون تايم سبورتس 1: أطالب اللجنة الخماسية بعودة رابطة دوري المحترفين كما هو الحال في كل مكان بالعالم، مؤكدا أن حسين الشحات أفضل لاعب انضم للمقاصة وايهاب جلال افضل مدرب تولى قيادة الفريق الفيومي

شدد على أن ترشح محمد عد السلام رئيس نادي المقاصة لانتخابات اتحاد الكرة مطلب جماهيري بسبب نجاجاته وقدرته على ترك بصمة في أي مكان عمل به، بخلاف خلفيته العسكرية، متمنيا أن يكون له دورا في انتخابات الجبلاية بالمرحلة القادمة.