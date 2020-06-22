شكرا لقرائتكم "الخليج 365" يكشف مقترحات المقاولون لانتقال طاهر طاهر للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول مسئولو النادي الأهلي حسم صفقة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العربن بعد وجود ترحيب من مسئولي الذئاب ببيع اللاعب للقلعة الحمراء، ولكن يتبقى الاتفاق على الأمور المالية الخاصة بالصفقة، وطريق البيع سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

وعلم "الخليج 365" آخر تطورات صفقة انتقال طاهر طاهر للأهلي، حيث لم يستكمل مسئولي الأهلي مفاوضات ضم اللاعب منذ حديث محمود الخطيب مع المهندس محسن صلاح رئيس المقاولون على هامش اتحاد الكرة لمناقشة تداعيات قرار عودة الدوري ولائحة النظام الأساسي للجبلاية، وينتظر مسئولي الذئاب العرض الذي سيصل من الأهلي لطلب الحصول على خدمات اللاعب.

وحسب مصدر مسئول، يرغب مسئولو المقاولون في الحصول على مبلغ مالي من بيع طاهر للأهلي دون طرح أسماء من لاعبي الأهلي للدخول في صفقة تبادلية في اللاعب، ولكن لو عرض الأهلي بعض الأسماء من لاعبيه للدخول في صفقة تبادلية فسيتم الترحيب بذلك، شريطة أن يكون اللاعبين المطروحين عليه من اللاعبين المميزين في صفوفف الأهلي أو المعارين حتى يكونوا قادرين على تعويض رحيل طاهر ولكن ليس من اللاعبين الصغار والمصعدين من قطاع الناشئين بالنادي ، على أن يتم خصم قيمة هؤلاء اللاعبين من مقابل بيع طاهر للقلعة الحمراء.

أوضح أن هناك أكثر من مقترح لبيع طاهر للأهلي، الأول إعارة اللاعب للقلعة الحمراء لمدة موسم واحد مع وجود بند أحقية البيع يمنح الأهلي من شرائه بعد انتهاء مدة الإعارة ، على أن يتم وضع نسبة عائد البيع قد تصل إلى 30% أو أكثر حال إقدام مسئولي الأهلي على تفعيل بند الشراء بعد نهاية مدة الإعارة وإقدامهم على بيع اللاعب في المستقبل.

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تابع: المقترح الثاني ينص على انتقال طاهر بنية الإعارة لمدة موسمين وفي حال تألق اللاعب وتلقى عرضا للاحتراف من خلال تألقه في صفوف الأهلي ، يتم الموافقة على احترافه مع حصول كل نادي على نسبة معينة من عائد احترافه يتم الاتفاق عليها بين مسئولي الأهلي والمقاولون، لاسيما أن المقاولون يملك حقوق بيع اللاعب كما أن الأهلي صاح الفضل في تألق اللاعب بصفوفه واهتمام الأندية بالتعاقد معه.

اختتم المصدر بأن المقاولون لا يستعجل في تحديد الأسماء المطلوبة لتدعيم صفوفه من الأهلي حال الاستقرار على دخول لاعبين في صفقة تبادلية نظير انتقال طاهر لقلعة الجزيرة، لعدة أسباب أهمها وقت وقت طويل خاصة مع استكمال الموسم الحالي وقد تحدث متغيرات بشأن إصابة بعض اللاعبين المطلوبين أو رفضهم الانتقال للمقاولون، مضيفا أن أبرز الأسماء المرشحة لضمها من الأهلي لو طلب مسئوليه ذلك سيكون الخيار بين الثلاثي احمد ياسر ريان ومحمد شريف وناصر ماهر.