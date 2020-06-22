شكرا لقرائتكم محمد محمود يواصل البروتوكول الطبي للتعافي من إصابة الرباط الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستكمل محمد محمود نجم النادي الأهلي البروتوكول الطبي المتعارف عليه للتعافي من إصابة الرباط الصليبي والمقدر مدته بـ9 أشهر قبل المشاركة في التدريبات الجماعية، رغم تعافيه الكامل والنهائي من الإصابة، وأجري محمد محمود أشعة جديدة خلال الأيام الماضية أكدت سلامته بشكل نهائي وتعافيه بشكل كامل بعد اجرائه جراحة الرباط الصليبي وانتهائه من البرنامج التأهيلي والعلاجي، وأرسل محمد محمود نتيجة الأشعة للطبيب الألماني المعالج له والذي أكد سلامته وجاهزيته للمشاركة في تدريبات ناديه بشكل طبيعي.

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ويستكمل محمد محمود الـ9 أشهر بنهاية شهر يونيو الجاري ووقتها يصبح اللاعب جاهز تماماً للمشاركة في أعلى قدر من الالتحامات، وارتبط أسم محمد محمود بالرحيل عن ناديه على سبيل الإعارة في الموسم الجديد، خاصة بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، الأمر الذي جعل الإدارة الحمراء تفكر في اعارته لاكتساب حساسية المباريات قبل العودة من جديد، ولكن نادر شوقي وكيل محمد محمود أكد أن الأهلي لم يتحدث معه في مسألة التفكير في إعارة محمد محمود، مؤكداً أن اللاعب تعافى تماماً من الإصابة وأصبح جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية بمجرد عودة الفريق الأحمر للتدريبات.

كما شدد مسئولو الأهلي أنه لا يوجد أي نيه للتفريط في الجوكر محمد محمود والذي يُجيد اللعب في ثلاث مراكز وهي لاعب الوسط المدافع ولاعب الوسط المهاجم وصانع الألعاب، وهي المراكز التي يحتاج الأهلي فيها للاعبين على مستوى عالي وبكفاءة محمد محمود.