الامارات | حمدان بن راشد يعيد تشكيل شركة النصر لكرة القدم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر، إعادة تشكيل شركة النصر لكرة القدم، برئاسة عبدالرحمن أبوالشوارب ولمدة ثلاثة أعوام.

وقال نادي النصر على موقعه الرسمي، اليوم الاثنين: «أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، والذي جاء فيه ما يلي: نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر، وبعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن إنشاء مجلس دبي الرياضي وتعديلاته، والنظام الأساسي للنادي، والقرار رقم (3) لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، ولمصلحة العمل، يُعاد تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم ليصبح كالآتي: عبد الرحمن عبيد أبوالشوارب رئيساً لمجس الإدارة، طارق يوسف الجناحي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: عبد الرحمن محمد عبد الله الخاجة، جمعة سعيد محمد الكعبي، عادل محمد شاكري، علي حسن المطوع، وسعيد أحمد سعيد المري، وقد حدد القرار عمل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره قابلة للتجديد». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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