شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يقرر عودة المنافسات 6 أغسطس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري للتنس، الإثنين، استئناف المنافسات المحلية بداية من 6 أغسطس المقبل، وذلك عقب الاجتماع الذي حضره جميع الأعضاء عبر تقنيه الفيديو كونفرانس.

وأصدر الاتحاد بيانًا نشره عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، قال فيه إنه من الأهداف الأساسية للاتحاد المصري للتنس بعد عوده النشاط، التركيز على البطولات المحلية، والتي ستكون بدايتها يوم الخميس الموافق ٦ أغسطس ٢٠٢٠، مع العلم أنه جاري التنسيق مع الاتحادين الدولي والأفريقي، بشأن البطولات الدولية والقارية.

ووفقًا للبيان، فقد تقرر تشكيل لجنة طبية بالاتحاد المصري للتنس، تقوم بالتنسيق مع الأنديه والهيئات المنظمة على تجهيز وتفعيل الإجراءات الاحترازية التي أعدها الاتحاد المصري، طبقاً لتعليمات الاتحاد الدولي ووزارة الشباب والرياضة، وقد تم بالفعل إرسال هذه الإجراءات لجميع الأندية والهيئات.

وتم تخفيض رسوم تنظيم البطولات المحلية التي يحصلها الاتحاد من الأندية والهيئات مقابل رعايتها، بنسبة ٥٠٪؜، وذلك مساهمة من الاتحاد في الأعباء المالية الجديدة، التي زادت على هذه الأندية والهيئات، نظرًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقرر الاتحاد إلغاء مسابقات الزوجي لجميع المراحل السنية حتى إشعار آخر، طبقاً لارشادات الاتحاد الدولي، وإلغاء نشاط يوم التنس تحت ١٠،٩،٨ سنوات، بداية من شهر أغسطس حتى منتصف شهر أكتوبر، وذلك لتقليل تجمع لاعبينا الصغار، وحرصًا على سلامتهم، والعمل على الانتهاء من جدول البطولات وإعلانه خلال الأيام القليلة القادمة.

ووفقاً لخطة إعداد اللاعب محمد صفوت المؤهل لأولمبياد طوكيو المقامة في أغسطس ٢٠٢١، واشتراكه في بطولة أمريكا المفتوحة، تقرر تنظيم ٣ بطولات تدريبية (ماسترز) خلال شهر يوليو القادم، ويكون اختيار اللاعبين على أساس ٤ لاعبين من فريق كأس ديفيز، بالإضافة إلى أعلى 4 لاعبين مصنفين في الرجال (لا يتجاوز أعمارهم ٢٢ عاماً)، كما قرر الاتحاد إجراء الاختبارات الطبية اللازمة على اللاعبين قبل انطلاق البطوله الأولى.

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وتقرر تأجيل إقامة مباريات الدوري المزمع إقامتها خلال شهر أغسطس، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي لإقامتها من عدمه قبل نهايه شهر أغسطس، وذلك طبقاً لأي مستجدات أو تطورات قد تطرق خلال الفترة القادمة.