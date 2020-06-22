«ليكيب الفرنسية»: دورتموند يضع اللمسات الأخيرة لتوقيع ظهير سان جيرمان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحفيفة «ليكيب» الفرنسية عن اقتراب نادي بوروسيا دورتموند الألماني من وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع نجم فريق باريس سان جيرمان، توماس مونبييه. ونقلت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن نظيرتها «سبورت بيلد» الألمانية أن توماس مونييه ظهير باريس اتفق منذ أسابيع مضت على الانتقال إلى صفوف دورتموند. وكشفت أيضا أن اللاعب البلجيكي وقع على عقد مدته 4 مواسم، ليبقى في دورتموند حتى صيف 2024. وينتهي تعاقد توماس مونييه مع الفريق الباريسي بنهاية الشهر الجاري علما بأنه قضى بين صفوفه 4 مواسم، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 21 في 128 مباراة. ولفتت إلى أن مونييه، 28 سنة، كان يحظى باهتمام أكثر من ناد لضمه هذا الصيف، مثل آرسنال وجاره اللندني توتنهام هوتسبير، وكذلك نابولي الإيطالي وفالنسيا الإسباني. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 55,233

تعافي 14,736

وفيات 2,193

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