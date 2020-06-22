شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليستر: لا نرغب في التخلي عن أي لاعب.. ونتطلع لمواصلة تطور الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، الإثنين، إنَّ فريقه لا يشعر بالقلق من مطاردة أندية كبرى لأفضل لاعبيه، وسيواصل جهوده لتثبيث أقدامه بين الكبار في المسابقة.

وخسر ليستر جهود المدافع هاري مجواير لصالح مانشستر يونايتد العام الماضي، وربطت تكهنات لاعبين آخرين مثل بن تشيلويل، وجيمس ماديسون، باحتمال الرحيل.

وصرح رودجرز للصحفيين قبل مواجهة برايتون غدًا الثلاثاء: «نعرف جميعًا أنَّ الفريق يضم مجموعة من أفضل اللاعبين الذين ستسعى فرق أخرى دومًا لضمهم».

وأضاف «لكننا لا نشعر بالقلق حيال ذلك. يجب أن نواصل العمل. لا نرغب في التخلي عن أي لاعب، ونريد أن يبقى الجميع».

وتابع «نتطلع لمواصلة التطور كل عام. نرغب في تحدي الواقع المفروض منذ سنوات، وتثبيت أقدامنا بين كبار الدوري».

ويحتل ليستر المركز الثالث، وراء ليفربول ومانشستر سيتي، وهو في موقف جيد للتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ فوزه بلقب الدوري الممتاز على عكس كل التوقعات في موسم «2015-2016».

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وقال رودجرز: «ننافس على إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل، وهو هدفنا الواضح. سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك. أثبتنا أننا عندما نلعب جيدًا نفوز بمباريات. نسعى للتحسن».