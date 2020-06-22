شكرا لقرائتكم خبر عن «بي بي سي»: كورونا أبعد 3 من لاعبي أرسنال عن المران قبل لقاء السيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عانى أحد لاعبي أرسنال الإنجليزي من الإصابة بفيروس كورونا، ليغيب هو واثنين من اللاعبين المخالطين عن الفريق خلال الفترة التي سبقت مواجهة مانشستر سيتي الأخيرة.

والتقى أرسنال نظيره مانشستر سيتي، الأربعاء الماضي، حيث فاز سيتي بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

وذكر تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أنه لم يتمكن 3 من لاعبي أرسنال من التدريب في الفترة التي سبقت هزيمة الأسبوع الماضي في مانشستر سيتي، بعدما ثبت إيجابية إصابة أحدهم بكورونا.

وأشار التقرير إلى أن أرسنال رفض الكشف عن اسم هذا الشخص، والذي كان على اتصال وثيق مع لاعبين آخرين.

وبموجب بروتوكولات الدوري الإنجليزي الممتاز، كان على اللاعبين الـ3 عزل أنفسهم.

ولفت التقرير إلى أن الثلاثي لم يظهر عليهم أي أعراض، وخضعوا لاختبارات كورونا مرة أخرى، وكانت النتيجة هذه المرة سلبية، وشاركوا في التدريبات قبل لقاء مان سيتي وكذلك في المباراة.

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