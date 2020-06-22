شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد موقفه من مسابقة كرة اليد في بيان رسمي: درس للجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا أكد فيه موقفه خلال الاجتماع الذي شهده الاتحاد المصري لكرة اليد مع الأندية، اليوم الإثنين.

وقال نادي الزمالك في بيانه: «أعطى مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور درسا لن ينساه الجميع، حيث أنه رغم احتلاله المركز الأول بمسابقة الدوري التي لم يتبقى بها سوى جولتين ويحسم البطولة، إلا أنه وبسؤال مندوب الزمالك عن استمرار المسابقة أكد أن نادي الزمالك ليس مزدوج الشخصية، وأنه كما طالب بعدم استمرار مسابقة كرة القدم فإن موقفه الثابت هو عدم استمرار مسابقه كرة اليد، حفاظًا على أرواح اللاعبين والأجهزة الفنية، وهو ما أيده جميع الأندية التي حضرت الاجتماع فيما عدا الأهلي، الذي صمم على استمرار المسابقة دون مراعاة للحفاظ على لاعبيه ولاعبي الأندية من فيروس كورونا».

وأضاف البيان: «ويؤكد الزمالك على موقفه، والذي أوضح الفارق بين إدارة تحافظ على أرواح اللاعبين وإدارة أخرى مستهترة».

وذكر البيان: «المستشار مرتضى منصور أكد أن هذا الموقف درس لمن يريد أن يفهم، ومن يهمه أرواح البشر، ودرس لمن فقد عقله، ودرس لمن اهتم بالبيانات، ودرس لمن أساء لسمعة وطنه، ودرس لمن استولى على الساعات والدولارات والريالات».