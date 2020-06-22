شكرا لقرائتكم فادى نجاح: طاهر طاهر مكانه "أوروبا" ومستخسره فى الدوري لمصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد فادى نجاح لاعب المقاولون العرب بقدرات زميله في الفريق طاهر محمد طاهر الذى ارتبط إسمه مؤخرا بالانتقال إلى النادى الأهلى مؤكدا أن طاهر يمتلك الشخية القوية التي تؤهله للعب في أفضل الدوريات.
قال نجاح، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "طاهر محمد طاهر لاعب قوي، وهو حتى الآن لاعب في نادي المقاولون العرب، ولا يوجد ما يستدعي أن نقول إنه سيرحل، هو إضافة قوية لنا بالتأكيد".
أضاف نجاح: "هو لاعب رائع جدًا وأفضل له أن يخوض تجربة احترافية لأنني "مستخسره" في الدوري المصري".
اختتم: "عماد النحاس تلقى أكثر من عرض للتدريب خلال الفترة الماضية، ولكن نحن لا نريد أن نستغنى عنه، و"بالذوق أو بالعافية" سيظل متواجد معنا في المقاولون".
وكان المقاولون العرب قد كشف عن طلب محمود الخطيب رئيس الأهلي، لضم طاهر محمد طاهر إلى صفوف القلعة الحمراء.
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