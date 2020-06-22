شكرا لقرائتكم لاعبو المصرى البورسعيدى يجرون المسحة الأولى لهم غدا ضد وباء كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى لاعبو المصرى البورسعيدى المسحة الاولى لهم غدا الثلاثاء ضد وباء كورونا بمقر النادى ببورسعيد فى إطار البروتوكول التى وضعته وزارة الشباب والرياضة على كافة الأندية وتقوم بمراقبته وتنفيذه مسئولى اتحاد الكرة قبل عودة الأندية للتدريبات بشكل جماعى وإتخاذ قرارات صارمة ضد أى شخص مخالف .

من ناحية أخرى وجه عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه واصراره على انشاء استاد المصرى رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، كما وجه الشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على اهتمامه بهذا الملف والسعى على إنهائه فى أسرع وقت.

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وتمنى حلبية خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" أن يتم الموافقة على طلب مجلس الإدارة بزيادة سعة الاستاد حتى يتسع لاستقبال 20 ألف متفرج بدلاً من 12 ألف فقط، وذلك حتى يتمكن الفريق البورسعيدى من إقامة مبارياته الدولية على الملعب.

واحتفل النادي المصري البورسعيدي بمرور 100 عام على تأسيسه، يوم 18 مارس الماضي حيث تم تأسيس النادي يوم 18 مارس من عام 1920، في ذروة الوهج الوطني المصري الرافض للاحتلال البريطاني بعد ثورة 1919.