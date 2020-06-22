شريف أشرف: لو شيكابالا بعقلية محمد صلاح كان زمانه في برشلونة أو ريال مدريد

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جدة - عمرو شويل قال شريف أشرف لاعب الزمالك السابق والقناة الحالي إن محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض لو كان يمتلك عقلية مثل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى لاحترف في برشلونة أو ريال مدريد. وتحدث أشرف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عن أزمة فيروس كورونا المستجد :" منذ حدوث أزمة كورونا لم أخرج أنا وأبنائي ولكني أتدرب بشكل مستمر". Advertisements تابع لاعب الزمالك السابق:" كل شخص أو نادي بيفكر في مصلحته الشخصية قبل أي شئ.. وأتمنى الدوري يرجع". واختتم:" بعض اللاعبين في فرقتي بيعانوا واللعب في دوري الدرجة الثانية "ماديًا" صعب".

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