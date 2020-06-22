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خماسية اتحاد الكرة تعقد احتماعين لأندية المظاليم للتناقش حول مسابقة القسم الثالث

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جدة - عمرو شويل تعقد غدًا الثلاثاء، اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعين مع مسئولى أندية القسم الثالث بمقر الاتحاد بالجزيرة، من أجل الاستماع لوجهات النظر المختلفة بشأن الأسلوب الأفضل لمسابقة القسم الثالث، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول فى الثانية عشر ظهرًا بحضور أندية الجيزة وبنى سويف، فيما يعقد الإجتماع الثانى فى الثالثة عصرًا بحضور أندية القاهرة والفيوم.

 

ومن المقرر أن يعقد الإجتماع بين المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز مع اللجنة الطبية والإدارة الفنية وإدارة المسابقات بالاتحاد فى الثانية عشر ظهر الأربعاء المقبل.

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وكانت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أقترحت على أندية القسم الثانى خلال الاجتماع الذى عقد اليوم إقامة دورة مجمعة تتكون من 4 فرق من كل مجموعة بالقسم الثانى، لتتكون الدورة من 12 فريقا، وتصعد الفرق الثلاثة الأولى للدورى الممتاز الموسم المقبل، وفى المقابل طلبت أندية القسم الثانى خلال الاجتماع إلغاء دورى الممتاز "ب" هذا الموسم، وتطبيق مبدأ الجدارة لتحديد الفرق الثلاثة الصاعدة إلى الدورى الممتاز فى الموسم الجديد، بحيث يصعد المتصدرين فى المجموعات الثلاث للدورى الممتاز.

 

ووطلبت الأندية أيضا خلال الاجتماع زيادة عدد الفرق فى الدورى الممتاز "ب" الجديد إلى 48 فريقا بدلا من 36 فريقا.

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