شكرا لقرائتكم بيراميدز يخطط للعودة للتدريبات الجماعية قبل إجراء المسحة الطبية الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخطط مسئولو نادى بيراميدز لعودة التدريبات الجماعية للفريق، قبل إجراء المسحة الطبية الثانية التى من المقرر أن يحدد موعدها اتحاد الكرة لجميع الأندية، حيث يرغب الفريق السماوى فى العودة سريعًا للتدريبات الجماعية واستغلال تلك الفترة لإعداد اللاعبن بعد فترة توقف مسابقة الدورى والنشاط الرياضي بشكل عام بسبب انتشار فيرس كورونا.

ويدرس مسئولو بيراميدز العودة للتدريبات الجماعية بشكل تدريجى، على أن يتم تقسيم الفريق على مجموعتين لتفادى الزحام والمخالطة، وأن يتم استئناف التدريب من غدًا، دون الانتظار لإجراء المسحة الطبية الثانية، إلا إنه يتم الإطلاع على رأي اتحاد الكرة حاليًا قبل اتخاذ تلك الخطوة بشكل رسمى.

Advertisements

وكان هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أكد أن نتيجة المسحة الأولى التي أجراها جميع أعضاء الفريق والنادي جاءت سلبية بالكامل ولا توجد أي حالات لفيروس كورونا على الإطلاق، مشددًا على أن جميع أفراد النادي سواء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وكذلك العمال وكل من له علاقة بفريق الكرة وتدريباته اليومية، خضع للمسحة الأولى بالأمس، تحت إشراف أفضل المعامل التي تعاقد معها النادي. وأظهرت النتائج سلبيتها تماما.

أضاف المدير الرياضي بأن الفريق وجميع أعضاء النادي سيجرون كذلك المسحة الثانية طبقا للبروتوكول الذي حددته اللجنة الطبية باتحاد الكرة لجميع الأندية، يوم الأربعاء المقبل بمقر النادي بالدفاع الجوي، على أن يستأنف فريق الكرة تدريباته مرة أخرى بداية من الخميس في ضوء نتيجة المسحة الثانية.

وجهزت إدارة النادي كل الأمور وتعاقدت مع شركة خاصة لإجراء الفحص والمسحة بجانب كافة التدابير الاحترازية الأخرى كأول الأندية المصرية الذي يسير بهذا النهج استعدادا لتنفيذ قرار الدولة بعودة النشاط.