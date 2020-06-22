شكرا لقرائتكم برشلونة يواصل تكثيف محاولاته مع إنتر ميلان لتخفيض سعر لاوتارو مارتينيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل نادي برشلونة الإسباني، تكثيف محاولاته مع نظيره إنتر ميلان، من أجل تخفيض سعر مهاجم الفريق لاوتارو مارتينيز، لشراءه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في الوقت الذي يتمسك فيه إنتر بقيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 111 مليون يورو.

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن تساهل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في دفع الأموال الطائلة لجلب اللاعبين يصعب المأمورية على بقية الأندية، ومنها برشلونة، حيث وافق النادي الباريسي مؤخرا على دفع 50 مليون يورو للتعاقد مع إيكاردي بشكل نهائي من إنتر ميلان.

أشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يصعب من مهمة برشلونة في جلب لاوتارو بسبب دفع باريس للأموال، في الوقت الذي تتأثر فيه جميع أندية العالم بالأزمة الإقتصادية جراء تداعيات فيروس كورونا.

التقارير الإسبانية ذكرت أن لاوتارو رغبته الأولى هي التوقيع لنادي برشلونة في الفترة المقبلة وعدم البقاء مع إنتر، ولكن تمسك النيراتزوري بالشرط الجزائي يصعب المهمة.

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وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن نادي برشلونة الإسباني ليس أمامه سوى طريقتين فقط للتعاقد مع النجم الأرجنتيني الشاب لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر ميلان، في ظل تمسك مسئولو الأخير بدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب كاملًا والبالغ 111 مليون يورو.

وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" عبر خبير الإنتقالات جيانلوكا دي ماريزيو، أن هناك طريقتان فقط يمكن لبرشلونة من خلالها التوقيع مع لاوتارو مارتينيز.

أشارت الشبكة إلى أن الطريقة الأولى هو دفع الشرط الجزائي كاملًا والبالغ 111 مليون يورو، أما الطريقة الثانية هي دفع ما يتراوح بين 90-95 مليون يورو نقدًا بالإضافة إلى لاعب من البارسا يختاره إنتر.

ويبدو الوضع في حالة جمود بينن الطرفين، مع عدم استعداد أي من الناديين للتنازل عن عرضه، لذلك يبدو أن اللاعب الأرجنتيني الدولي لن يخرج من قلعة "سان سيرو" هذا الصيف.