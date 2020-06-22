شكرا لقرائتكم سيتيين: الجميع شاهد ما حدث في مباراة ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال كيكي سيتيين مدرب برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين، إن تقنية حكم الفيديو المساعد لا تستخدم بطريقة صحيحة في الدوري وذلك عقب الفوز المثير للجدل لمنافسه ريال مدريد على ملعب ريال سوسيداد.

وفاز ريال مدريد 2-1 على سوسيداد ليتصدر المسابقة متفوقا على برشلونة، لكن صاحب الأرض تضرر لأن الحكم ألغى له هدفا عقب اللجوء إلى حكم الفيديو بداعي التسلل.

وزاد شعور سوسيداد بالظلم بعد تسجيل كريم بنزيمة هدف الفوز لريال بعدما مهد الكرة لنفسه بذراعه.

Advertisements

وقال سيتيين للصحافيين قبل مواجهة أتليتيك بيلباو الثلاثاء: توجد أشياء لا يمكن التحكم فيها ولا تعتمد علينا. شاهد الجميع ما حدث في استاد أنويتا وسيستخلصون آرائهم الخاصة، من المفهوم أننا نفكر في سبب وجود بعض الحالات التي تتم مراجعتها، الحكم نفسه يلجأ لحكم الفيديو ولا يفعل ذلك في بعض الحالات الاخرى، يفعلون ذلك في بعض المباريات وفي البعض الآخر لا. لذلك يمكن أن تفكر حقا أن تقنية الفيديو لا تستخدم بطريقة صحيحة.

وقال مدرب برشلونة إن الخلافات كانت جزءا من كرة القدم، وأضاف :هذا يحدث منذ سنوات عديدة ولم يتغير شيء. دائما تحدث نفس الأمور. الخلافات المثيرة للجدل دائما موجودة، تقنية الفيديو وسيلة لجعل الأمور أفضل، لكن علينا استخدامها للحصول على رؤية أوضح للواقع.

ويتصدر ريال مدريد المسابقة، رغم تساويه في رصيد النقاط مع برشلونة ولكل منهما 65 نقطة، بفضل المواجهات المباشرة لكن سيتين مقتنع أن صراع الفوز باللقب لا يزال في يد برشلونة.

وقال: الآن هامش الخطأ ضئيل، لكنه ضئيل أيضا بالنسبة لهم. ريال مدريد لا يستطيع ارتكاب أي أخطاء. العديد من البطولات يتم حسمها في النهاية، لا تزال هناك ثماني مباريات متبقية. ريال مدريد سيخوض مباريات صعبة مثلنا.