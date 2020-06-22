شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصرى يجرون المسحة الأولى ضد كورونا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى لاعبو المصرى البورسعيدى المسحة الأولى لهم غدًا الثلاثاء ضد وباء كورونا بمقر النادى ببورسعيد فى إطار البروتوكول التى وضعته وزارة الشباب والرياضة على كل الأندية وتقوم بمراقبته وتنفيذه مسئولى اتحاد الكرة قبل عودة الأندية للتدريبات بشكل جماعى واتخاذ قرارات صارمة ضد أى شخص مخالف.

من ناحية أخرى وجه عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه وإصراره على إنشاء استاد المصرى رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، كما وجه الشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على اهتمامه بهذا الملف والسعى على إنهائه فى أسرع وقت.

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وتمنى حلبية خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورت" أن يتم الموافقة على طلب مجلس الإدارة بزيادة سعة الاستاد حتى يتسع لاستقبال 20 ألف متفرج بدلاً من 12 ألف فقط، وذلك حتى يتمكن الفريق البورسعيدى من إقامة مبارياته الدولية على الملعب.

واحتفل النادي المصري البورسعيدي بمرور 100 عام على تأسيسه، يوم 18 مارس الماضي حيث تم تأسيس النادي يوم 18 مارس من عام 1920، في ذروة الوهج الوطني المصري الرافض للاحتلال البريطاني بعد ثورة 1919.