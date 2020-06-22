شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد الغنى: الخطيب لن يقبل تتويج الأهلى باللقب دون استكمال الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن النادى لا يبحث عن مصلحة شخصية فى عودة النشاط الرياضى، على اعتبار أن ذئاب الجبل يقدمون واحداً من أفضل مواسمهم الكروية مؤخراً، وذلك قبل فترة توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال عبد الغنى، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، لا أعتقد أن الأهلى ومحمود الخطيب كان سيقبل بتتويج الفريق الأحمر ببطولة الدورى العام دون استكمالها، فالأهلى مهتم باستئناف النشاط الرياضى أكثر من مجرد التتويج ببطولة.

وأضاف عبد الغنى، بالتأكيد المقاولون مهتم بالحفاظ على موقعه الحالى فى الجدول، ولكن من مصلحة الدولة واللاعبين عودة النشاط وجميع أفراد المنظومة الرياضية، خاصة مع تدهور الحالية المادية للكثير من الأندية بسبب هذا التوقف.

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وخضع جميع لاعبى المقاولون للفحص الطبى للكشف عن كورونا حيث تم أخذ المسحة الأولى بمقر النادي، باستثناء الثنائى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الذى يتواجد حالياً فى تونس، وعبد الله ياسين الذى سافر إلى فرنسا ليكون مع أسرته فى بداية أزمة كورونا.

واتفق المقاولون العرب مع جهاز طبى جديد مكون من طبيب علاج طبيعى الذى كان يتواجد مع الفريق من قبل، بالإضافة إلى أطباء متخصصين فى أمراض الصدر والباطنة والعظام، ومن المقرر أن يتم الاستعانة بطاقم تمريض مجهزين على أعلى مستوى طبى ووقائي، بخلاف تجهيز مركز إسعاف داخل النادى فى الحالات الطارئة، بخلاف الاتفاق مع المركز الطبى للمقاولون العرب، وقت الحاجة فى حالات الطوارئ.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.