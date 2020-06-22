شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. كم تبعد الكرة عن خط المرمى عند تنفيذ ركلة الجزاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركلات الجزاء إحدى القرارات التحكيمية التى يحتسها حكم مباراة كرة القدم لفريق على حساب الآخر كعقاب حال ارتكاب أحد اللاعبين خطأ بإعاقة أحد لاعبى الفريق المنافس، أو لمس الكرة باليد داخل منطقة الـ 18، وهى عبارة عن ضربة حرة مباشرة يتم منحها لفريقٍ مُعين نتيجة ارتكاب أحد لاعبى الفريق المُنافس مُخالفةً ضمن حدود منطقة الجزاء الخاصة بفريقه من الملعب.

ومن شروط ركلة الجزاء تحديد هوية اللاعب الذى سيقوم بتنفيذ تلك الركلة عند احتساب ركلة جزاء لفريقٍ مُعين، ويتم وضع الكرة بشكلٍ ثابت على نقطة علامة الجزاء التى تبعد 11 متراً عن خط المرمى، ويجب ألا يكون هناك حركة فى أى من أجزاء المرمى؛ كالقائمين، والعارضة، أو حتى الشبكة.

ويجب أن يكون حارس المرمى فى مواجهة اللاعب الذى سينفذ الركلة؛ بحيث يكون واقفاً بين قائمى المرمى ودون أن يلامس أى منهما إلى أن يتم ركل الكرة، كما يجب على حارس المرمى أثناء تنفيذ الركلة الوقوف على نفس خط المرمى بحيث يكون ملامساً له على الأقل بقدمٍ واحدة من جسده أو فى نفس المستوى مع هذا الخط، ويقف باقى لاعبى الفريقين خارج منطقة الجزاء، وعلى مسافة لا تقل عن 9.15 متر من علامة الجزاء، كما يجب عليهم أن يكونوا داخل أرض الملعب.