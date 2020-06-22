شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض العودة بالثلاثة في زمن كورونا.. تعددت الدوريات وموقف الأبيض واحد بالإلغاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسئولو نادى الزمالك بموقفهم الرافض لاستكمال المواسم في دوريات كرة القدم واليد والطائرة حيث جدد النادى موقفه الثابت وطلبه بضرورة إلغاء جميع المواسم الرياضية في العام الجاري، لجميع الأنشطة والمنافسات على حد سواء خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأعلن مسئولي نادى الزمالك رفضهم استكمال موسم كرة اليد، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، التي ضربت العالم بأسره خلال الاجتماع، الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة هشام نصر، مع ممثلي الأندية لمناقشة مصير بطولات الموسم الحالي، ومنها دوري المحترفين.

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ومن قبلها كان الزمالك قد رفض أيضا، أمس، استكمال فريق الكرة الطائرة للموسم، خلال اجتماع اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للعبة، برئاسة سامح حمدي.، حيث تحدث محمد مصيلحي المدير الفني للنادي الأهلي باقتراح يتمثل في اسكتمال الدوري في شهر 9 المقبل وخوض باقي منافسات المسابقة خلال شهر على الأكثر في حالة استكمال المسابقة بنفس النظام وهو إقامة المباريات كل يوم إثنين وخميس.

واتفق ممثلي جميع الأندية على ضرورة استكمال النشاط بشرط ان يتم استئنافه بعد النصف الأول من شهر أغسطس، إلا نادي الزمالك كان النادي الوحيد الذي اعترض على فكرة استكمال المسابقة وطالب بإلغاء الموسم.

وبالطبع فإن موقف الزمالك واحد وثابت من الرفض وعدم استكمال الدوري لكرة القدم رغم ابتعاده عن المنافسة إلا أنه يرفع شعار السلامة أولا مع أكثر من 13 نادي اخر في مصر يرفضون الاستمرار نظرا للتكلفة المادية والاضرار الصحية المتوقعة التي تحدث حيال استئناف الدوري العام .