شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حارس سموحة يؤدى المسحة الأولى للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الهانى سليمان حارس سموحة المسحة الأولى له اليوم بمقر النادى ضمن التدابير الاحترازية التى أقرت بها الدولة قبل خوض اللاعبين للتدريبات الجماعية استعدادًا لعودة النشاط الرياضى المقرر أن يكون فى أول أغسطس المقبل، وقد توافد اللاعبون منذ الصباح الباكر لمقر نادى سموحة بالإسكندرية بصحبة الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى وقاموا بعمل المسحة الأولى ضمن البروتوكول المعمول به من اللجنة الطبية لاتحاد الكرة، على أن يقوم اللاعبون بعمل مسحة ثانية نهاية الأسبوع الحالى للاطمئنان على الجميع قبل التدريبات . يذكر أن اتحاد الكرة أعد خطة وقائية عالية المستوى، لضمان حماية اللاعبين وكل العاملين فى المنظومة قبل عودة الدورى، وأكد محمد سلطان أرئيس اللجنة الطبية فى الجبلاية، أن هناك اجتماعًا مع الأجهزة الطبية لكل الفرق بالدورى من أجل إبلاغهم ببروتوكول الإجراءات الاحترازية، وقال سلطان فى تصريحات تليفزيونية، "قبل عودة التدريبات يجب أن نبلغ كل الأجهزة الطبية بتلك الإجراءات الاحترازية لتنفيذها فورا" وتابع: "سيكون هناك لجان ستمر على الأندية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أى من يخالف تلك التعليمات".

وعن موقف اللاعب الذى سيتعرض لكورونا خلال التدريبات، شدد: "سيتم خضوع اللاعبين للفحوصات الطبية وحال اكتشاف أى حالة سيتم استبعاد اللاعب من المباراة وبدأ عزله واتخاذ الإجراءات الطبية".

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وكشف محمد سلطان عن الإجراءات التى سيتم اتخاذها ضد أى نادى سيتم مخالفة الإجراءات الاحترازية، معلقاً :"أى نادى سيخالف الإجراءات سيتم استبعاده من الدورى للحفاظ على سلامة الجميع"، وتابع: "سيكون هناك لجان ستمر على جميع الأندية لمعرفة مدى تنفيذهم للإجراءات الموضوعة والبروتوكول.

وشدد محمد سلطان إنه سيتم تعيين مراقب طبى فى كل مباريات الدورى بعد استئنافه، متابعاً :"أبلغت اللجنة الخماسية بضرورة تعيين مراقب طبى فى كل مباراة لقياس مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية وهو ما اعتمده أعضاء اللجنة".

وأضاف: "سيقوم المراقب بتدوين كافة الأخطاء حال عدم اى لاعب أو أى فرد تلك الإجراءات على أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده".