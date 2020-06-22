شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى بيان رسمى: رفض استكمال دورى اليد درس لمن فقد عقله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا أكد فيه موقفه خلال الاجتماع الذي شهده الاتحاد المصري لكرة اليد مع الأندية، اليوم، الإثنين، حيث أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد إلغاء دورى كرة اليد للموسم الحالى للمحترفين 2019 / 2020 ، على أن تبدأ مسابقة جديدة خلال الفترة من 12 و 16 أغسطس المقبل، من جانبه أكد عمرو فتحى، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، خلال اجتماع المجلس، أن قرار الإلغاء يأتى فى ظل اتفاق الأندية على هذا القرار عدا الأهلى مع عدم حضور 4 أندية .

وجاء بيان نادى الزمالك كالتالى:

أعطى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور درسا لن ينساه الجميع حيث إٔنه ورغم احتلاله المركز الأول بمسابقة الدوري التي لم يتبق بها سوى جولتين ويحسم البطولة إلا أنه وبسؤال مندوب الزمالك عن استمرار المسابقة أكد أن نادي الزمالك ليس مزدوج الشخصية وأنه كما طالب بعدم استمرار مسابقة كرة القدم فإن موقفه الثابت هو عدم استمرار مسابقه كرة اليد حفاظًا على أرواح اللاعبين والأجهزة الفنية وهو ما أيدته جميع الأندية التي حضرت الاجتماع فيما عدا الأهلي الذي صمم على استمرار المسابقة دون مراعاة للحفاظ على لاعبيه ولاعبي الأندية من فيروس كورونا.

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ويؤكد الزمالك موقفه والذي أوضح الفارق بين إدارة تحافظ على أرواح اللاعبين وإدارة أخرى مستهترة.

وأكد المستشار مرتضى منصور أن هذا الموقف درس لمن يريد أن يفهم ومن يهمه أرواح البشر ودرس لمن فقد عقله ودرس لمن اهتم بالبيانات ودرس لمن أساء لسمعة وطنه ودرس لمن استولى على الساعات والدولارات والريالات.