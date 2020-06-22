شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى بيان رسمى: رفض استكمال دورى اليد درس لمن فقد عقله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا أكد فيه موقفه خلال الاجتماع الذي شهده الاتحاد المصري لكرة اليد مع الأندية، اليوم، الإثنين، حيث أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد إلغاء دورى كرة اليد للموسم الحالى للمحترفين 2019 / 2020 ، على أن تبدأ مسابقة جديدة خلال الفترة من 12 و 16 أغسطس المقبل، من جانبه أكد عمرو فتحى، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، خلال اجتماع المجلس، أن قرار الإلغاء يأتى فى ظل اتفاق الأندية على هذا القرار عدا الأهلى مع عدم حضور 4 أندية .وجاء بيان نادى الزمالك كالتالى:
أعطى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور درسا لن ينساه الجميع حيث إٔنه ورغم احتلاله المركز الأول بمسابقة الدوري التي لم يتبق بها سوى جولتين ويحسم البطولة إلا أنه وبسؤال مندوب الزمالك عن استمرار المسابقة أكد أن نادي الزمالك ليس مزدوج الشخصية وأنه كما طالب بعدم استمرار مسابقة كرة القدم فإن موقفه الثابت هو عدم استمرار مسابقه كرة اليد حفاظًا على أرواح اللاعبين والأجهزة الفنية وهو ما أيدته جميع الأندية التي حضرت الاجتماع فيما عدا الأهلي الذي صمم على استمرار المسابقة دون مراعاة للحفاظ على لاعبيه ولاعبي الأندية من فيروس كورونا.
ويؤكد الزمالك موقفه والذي أوضح الفارق بين إدارة تحافظ على أرواح اللاعبين وإدارة أخرى مستهترة.
وأكد المستشار مرتضى منصور أن هذا الموقف درس لمن يريد أن يفهم ومن يهمه أرواح البشر ودرس لمن فقد عقله ودرس لمن اهتم بالبيانات ودرس لمن أساء لسمعة وطنه ودرس لمن استولى على الساعات والدولارات والريالات.
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