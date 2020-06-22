شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: هناك أعضاء في اتحاد الكرة يرفضون استكمال الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن قرار اتحاد اليد، بإلغاء بطولة الدوري رغم أنه يتبقي أسبوعين فقط، يثبت أن قرار استئناف بطولة الدوري لكرة القدم ليس قرار دولة كما يردد أعضاء اتحاد الكرة، مشيراً إلي أن هناك أعضاء في اللجنة الخماسية رافضين استئناف بطولة الدوري مرة أخرى.
وأشار عضو الاتحاد السابق، إلي أن استكمال مسابقة الدوري هذا الموسم امر صعب لأنه يتبقى 17 أسبوعا على انتهاء المسابقة، وهو ما سيسبب ارهاق كبير على اللاعبين خاصة أنه لن تكون هناك راحة قبل بداية الموسم الجديد، مؤكدًا استكمال الدوري هذا الموسم، يعني تدمير المنتخبات الوطنية.
وقال مجاهد: "أي حد في الاعدادية هايظبط الجدول على الورق، لكن مع التنفيذ والارتباطات الأفريقية للأندية والمنتخب تتغير الأمور"
أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد إلغاء دورى كرة اليد للموسم الحالى للمحترفين 2019 / 2020، على أن تبدأ مسابقة جديدة خلال الفترة من 12 و16 أغسطس المقبل .
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