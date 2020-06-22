15 أغسطس المقبل بدء عودة أنشطة الأولمبياد الخاص المصرى تدريجياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأولمبياد الخاص المصرى موعد بدء عودة أنشطته فى محافظات مصر المختلفة تدريجياً يوم 15 أغسطس المقبل، وذلك خلال مؤتمر العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص المصرى 2020 الذى عقد برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الأقليمى للأولمبياد الخاص الدولى والمهندس هانى محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى كلمته بالمؤتمر، أن الفترة الحالية تشهد تأهيل وتعقيم الأماكن التى يتردد عليها لاعبو الأولمبياد الخاص المصرى لعودة ممارسة النشاط مرة آخرى فى ظل الظروف الراهنة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى ضرورة تدريب لاعبى الأولمبياد الخاص على إجراءات الوقاية الشخصية المختلفة من خلال تنظيم العديد من الندوات التثقيفية خلال تلك الفترة باستخدام الوسائل التقنية الألكترونية المختلفة .

فيما قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن جزءا كبيرا من النجاح هو المرونة والتكيف مع جائحة فيروس كورونا المستجد من أجل استمرار الأنشطة وتحقيق الإنجازات للاعبى الأولمبياد الخاص، مشيرة إلى أنه على المجتمع تحقيق التعافى المجتمعى والتخلص التدريجى من الآثار النفسية التى سببتها تلك الجائحة للاعبو الأولمبياد الخاص نظراً لطبيعة حالتهم الصحية .

وأكدت وزير التضامن الاجتماعى أن التعايش أصبح ضرورة حتمية مع فيروس كورونا لعودة الحياة الطبيعية فى أقرب وقت ممكن، مع ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة سواء فى عمل المنشآت أو سلوك الأفراد .

واقترحت الوزيرة إنشاء غرفة عمليات مصغرة داخل إحدى المؤسسات لمتابعة العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص المصرى، مشيرة إلى أنه من خلال عمل تلك الغرفة تستطيع الوزارات المعنية الاعتماد على التقارير الصادرة عنها لمتابعة الحالة بشكل دقيق واتخاذ القرارات السليمة .

فيما أشاد المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى، بالدور الكبير التى تقوم به وزارتا الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى، مشيراً أن الأولمبياد الخاص المصرى أكثر حظاً بتواجد الدكتور أشرف صبحى والدكتورة نيفين القباج فى منصب تلك الوزارتين .

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وعن العودة الآمنة للأنشطة قال الرئيس الإقليمى، أن كلنا هدفنا عودة آمنة للأنشطة ولكن يجب أن نضع فى الأعتبار ظروف لاعبينا الصحية والمناعية، ويجب العمل مع الوزارات المعنية الشباب والرياضة والتضامن الآجتماعى لوضع القواعد والأسس اللازمة لعودة النشاط تدريجيا بشكل آمن، مشيراً أن الاجراءات الاحترازية بالنسبة للاعبين فى الأولمبياد الخاص هى ضعف الاجراءات الاحترازية بالنسبة للأشخاص من غير المعاقين .

من جانبه أكد المهندس هانى محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصرى أن البداية لأنشطة الأولمبياد الخاص المصرى يجب أن تكون حذرة مع الوضع فى الآعتبار القواعد والآسس السليمة لعودة آمنة قائمة على المناقشات العلمية مع المسئولين فى الوزارات المعنية والخبراء وكذلك الاطلاع على اخر المستجدات العالمية فى هذا الشأن .

وعبر محمود عن سعادته عن البدء قريباً لعودة نشاط الأولمبياد الخاص نظراً للتوقف التام للانشطة خلال الفترة السابقة نتيجة فيروس كورونا المستجد، مشيراً أن تلقى العديد من الاتصالات من أولياء الأمور للاستفسار حول موعد بدء النشاط من جديد .

واشتمل المؤتمر على أربعة جلسات رئيسية وجلسة آفتتاحية بعنوان السياسة العامة لعودة أنشطة الأولمبياد الخاص المصرى حضرها وشارك فيها الوزراء الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى ورئيس الأولمبياد الخاص المصرى .

وشهدت الجلسة الأولى التى حملت عنوان الآشتراطات الآمنة لعودة أنشطة الأولمبياد الخاص المصرى مداخلات ومشاركات من الدكتور باسم تهامى المدير الوطنى للأولمبياد الخاص المصرى والدكتورة نانسى لبيب استشارى الطب النفسى والطبيب المعتمد من الأولمبياد الخاص الدولى ومشاركة عمرو محى الطحاوى نائب المدير الوطنى ومدير الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص المصرى ومشاركة متميزة ممن اللاعبة ندا منتصر لاعبة الأولمبياد الخاص المصري.

فيما شهدت الجلسة الثانية والتى حملت عنوان دور الإعلام والشركات الراعية فى دعم عودة أنشطة الأولمبياد الخاص المصرى ،بينما شهدت الجلسة الثالثة والتى حملت عنوان الرياضات الموحدة (المدمجة) أنشطة الأولمبياد الخاص المصرى مشاركة متميزة من الدكتورة هادية حسنى البطلة الأولمبية ومدربة فريق الريشة الطائرة بالأولمبياد الخاص المصرى ومشاركة اللاعب محمد صلاح عضو مجلس مداخلات اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصرى ومشاركة المهندس أحمد وائل رئيس مجلس اللاعبين الرياضيين بالجامعة الأمريكية سابقاً ومشاركة من عين الحياة محمود ولى أمر لاعب بالأولمبياد الخاص .

وقد آختتم المؤتمر فى جلستة الرابعة والأخيرة بعرض التوصيات الخاصة بالمؤتمر والاعلان عن موعد عودة أنشطة الأولمبياد الخاص تدريجيا .