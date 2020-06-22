شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يستعيد ذكريات هدفه في مرمى الزمالك سنة 1986 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الوقت الآخر، يستعيد مجدي عبد الغني، نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، ذكرياته وأهدافه الرائعة في عالم كرة القدم مع المارد الأحمر، حيث نشر "فيديو" عبر حسابه بموقع تويتر لتسجيله هدفًا في مرمى نادى الزمالك عام 1986، في مسابقة الدورى العالم.

وكتب مجدى عبد الغنى، قائلاً: "زي النهاردة سجلت هدف التعادل في مرمى الزمالك سنة 1986، واحتفلنا يومها بالتتويج بالدوري الممتاز للمرة التانية على التوالي ذكريات لا تنسى".

ويظهر تسديدة اللاعب مجدى عبد الغنى، من على بعد 45 مترًا من المرمى، وسط صيحات الجماهير، بينما علق متابعوه، على المنشور، حيث قال منصور:"أنا زملكاوي.. بس هدف حلو"، وكتب آخر: "أحلى تغفيلة دى ولا أيه".

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وكان النجم مجدي عبد الغني، نشر أيضًا ذكريات تتويجه بأول بطولة دوري أبطال أفريقيا مع القلعة الحمراء، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي على تويتر مع كأس البطولة وعلق عليها قائلا: "أول أميرة أفريقية في تاريخ النادي الأهلي.. فاكرين كانت سنة كام؟".

وكان أول لقب ببطولة دورى أبطال أفريقيا يحققه النادى الأهلى عام 1982 أمام اشانتى كوتوكو، وفاز الفريق الأحمر أمام منافسه الأفريقى بثلاثة أهداف دور رد فى مباراة الذهاب التى أقيمت بالقاهرة، وفى لقاء العودة تعادل الفريقان إيجابياً بهدف لكل منهما فى اللقاء الذى أقيم بكوماسى.

يذكر أن الأهلى حقق اللقب الأفريقى 8 مرات أعوام فى 1982 و1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013.