شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يكشف حقيقة "صورة" مرض نجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، حقيقة الصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مرض نجله، قائلاً: "ابنى بخير وهذه ليست صورته"، مبديًا استياءه الشديد من تداول أمور تخص أسرته دون التأكد منها حيث تواصل عبد الشافى مع الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك وأكد له أن هذه الصورة ليست صورة نجله وأنه بخير هو وأفراد أسرته.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أسامة أنه اطمأن على عبد الشافى وإنه يتواصل معه ومع جميع اللاعبين بصفة مستمرة يوميًا من أجل الاطمئنان على حالتهم وإن لاعب الزمالك بخير هو ونجله كما تواصل حمادة أنور عضو مجلس إدارة النادى الأبيض مع عبد الشافى الذى أكد له أيضًا أنه بخير هو وأفراد أسرته وإن الصورة ليست صورة نجله.

ونشر الإعلامى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، صورة عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، لنجل محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق الأبيض، متمنيا السلامة له قائلاً:"ألف سلامة عليك يا حبيبي و ربنا يحفظك وقلبي مع المحترم نجم مصر والزمالك محمد عبد الشافي وربنا يشفيه إن شاء الله"، وكان الإعلامى خالد الغندور قد أكد فى "منشور" سابق له إنه ينتظر ظهور نتيجة المسحة الطبية التى أجراها أفراد أسرته، للتأكد من عدم إصابتهم بفيرس كورونا، حيث كانت ابنته "زينة" تعرضت للإصابة بالفيرس، الأمر الذى أدى لعزل الأسرة بالكامل، وعدم ظهور الغندور عبر شاشة قناة الزمالك لتقديم برنامجه وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قائلاً: "إن شاء الله يوم الثلاثاء ستظهر نتائج المسحة للأسرة، وخير إن شاء الله، أدعولنا".

وأكد خالد الغندور، أنه يتقدم بالشكر إلى كل من سانده بعد تعرض ابنته لفيروس كورونا، قائلاً: "تغيرت أمامي الصورة وأصبحت أشاهدها أفضل وأعتقد بعد هذه المحنة نظرتي للأمور ستتغير وإنها في النهاية كرة قدم انتماءاتها مختلفة ولكن يبقي الحب والعشرة والصداقة في وطن واحد اسمه مصر"، وتابع الغندور: "شكرا لهذه المشاعر الإنسانية من قناة الأهلي وأشكر المهندس عدلي القيعي وأستاذ إبراهيم المنيسي علي دعمهما لي في مرضي ابنتي"، متابعا: "الشكر لكل نجوم الزمالك القدامي وعشرة العمر ولمجلس إدارة الزمالك علي الدعم والمساندة و كل الشكر لفريق عمل زملكاوي ولإعلام المصريين".