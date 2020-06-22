شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة منتخب السويس يتعرض للإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحمد حنفي، عضو مجلس إدارة نادي منتخب السويس للإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجرائه التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، والنتيجة جاءت إيجابية، حيث كان يعاني عضو إدارة منتخب السويس من دور برد مصطحبًا بارتفاع درجات الحرارة وأعراض أخرى.

يذكر أن اتحاد الكرة أعد خطة وقائية عالية المستوى، لضمان حماية اللاعبين وكل العاملين فى المنظومة قبل عودة الدورى، وأكد محمد سلطان أرئيس اللجنة الطبية فى الجبلاية، أن هناك اجتماعًا مع الأجهزة الطبية لكل الفرق بالدورى من أجل إبلاغهم ببروتوكول الإجراءات الاحترازية، وقال سلطان فى تصريحات تليفزيونية، "قبل عودة التدريبات يجب أن نبلغ كل الأجهزة الطبية بتلك الإجراءات الاحترازية لتنفيذها فورا" وتابع: "سيكون هناك لجان ستمر على الأندية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أى من يخالف تلك التعليمات".

وعن موقف اللاعب الذى سيتعرض لكورونا خلال التدريبات، شدد: "سيتم خضوع اللاعبين للفحوصات الطبية وحال اكتشاف أى حالة سيتم استبعاد اللاعب من المباراة وبدأ عزله واتخاذ الإجراءات الطبية".

Advertisements

وكشف محمد سلطان عن الإجراءات التى سيتم اتخاذها ضد أى نادى سيتم مخالفة الإجراءات الاحترازية، معلقاً :"أى نادى سيخالف الإجراءات سيتم استبعاده من الدورى للحفاظ على سلامة الجميع"، وتابع: "سيكون هناك لجان ستمر على جميع الأندية لمعرفة مدى تنفيذهم للإجراءات الموضوعة والبروتوكول.

وشدد محمد سلطان إنه سيتم تعيين مراقب طبى فى كل مباريات الدورى بعد استئنافه، متابعاً :"أبلغت اللجنة الخماسية بضرورة تعيين مراقب طبى فى كل مباراة لقياس مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية وهو ما اعتمده أعضاء اللجنة".

وأضاف: "سيقوم المراقب بتدوين كافة الأخطاء حال عدم اى لاعب أو أى فرد تلك الإجراءات على أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده".