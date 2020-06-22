شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يتمنى السلامة لنجل محمد عبد الشافى ظهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الإعلامى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، صورة عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، لنجل محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق الأبيض، متمنيا السلامة له قائلاً:"ألف سلامة عليك يا حبيبي و ربنا يحفظك وقلبي مع المحترم نجم مصر والزمالك محمد عبد الشافي وربنا يشفيه إن شاء الله".



منشور خالد الغندور

وكان الإعلامى خالد الغندور قد أكد فى "منشور" سابق له إنه ينتظر ظهور نتيجة المسحة الطبية التى أجراها أفراد أسرته، للتأكد من عدم إصابتهم بفيرس كورونا ، حيث كانت ابنته "زينة" تعرضت للإصابة بالفيرس، الأمر الذى أدى لعزل الأسرة بالكامل، وعدم ظهور الغندور عبر شاشة قناة الزمالك لتقديم برنامجه وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قائلاً: "إن شاء الله يوم الثلاثاء ستظهر نتائج المسحة للأسرة، وخير إن شاء الله، أدعولنا ". خالد الغندور

وأكد خالد الغندور، أنه يتقدم بالشكر إلى كل من سانده بعد تعرض ابنته لفيروس كورونا، قائلاً: "تغيرت أمامي الصورة وأصبحت أشاهدها أفضل وأعتقد بعد هذه المحنة نظرتي للأمور ستتغير وإنها في النهاية كرة قدم انتماءاتها مختلفة ولكن يبقي الحب والعشرة والصداقة في وطن واحد اسمه مصر".

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وتابع الغندور: "شكرا لهذه المشاعر الإنسانية من قناة الأهلي وأشكر المهندس عدلي القيعي وأستاذ إبراهيم المنيسي علي دعمهما لي في مرضي ابنتي"، متابعا: "الشكر لكل نجوم الزمالك القدامي وعشرة العمر ولمجلس إدارة الزمالك علي الدعم والمساندة و كل الشكر لفريق عمل زملكاوي ولإعلام المصريين".

كما قال الغندور: "شكرًا لكل من اختلفت معهم رياضيًا ورغم ذلك كلموني للاطمئنان علي ابنتي كابتن شطة ومهندس خالد مرتجي وأستاذ محمد الجارحي وأستاذ جمال جبر وكابتن خالد بيبو وكابتن ياسر ريان وكابتن وليد صلاح".

كما تقدم الغندور بالشكر إلى عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلى السابق قائلاً: "شكرا للمهندس عماد وحيد عضو مجلس إدارة الاهلي السابق علي الدعم و المساندة وشكرا لعائلتك المحترمة".