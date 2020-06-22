شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تطلب تعليق عضوية نادية رشوان في اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، خطابا إلى اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة، تطلب فيه تعليق منصب نادية رشوان عضوة اللجنة المؤقتة بسبب عملها في نادي سبورتنج ما يخالف اللوائح.

ومن المنتظر أن يقوم اتحاد الطائرة ببحث موقف نادية رشوان عضو اللجنة المؤقتة برئاسة سامح حمدي، للرد علي اللجنة الأولمبية خلال الفترة المقبلة.

وعقدت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة أمس اجتماع مع الأندية لبحث تصورات ممثلين الأندية فقط حول أرائهم بشأن تطبيق الإجراءات وشرحها قبل عودة النشاط و كيفية عودة المسابقة قبل الإعلان الرسمي عن نظام العودة ، دون حضور نادية رشوان عضوة المجلس .

ويعد نشاط الكرة الطائرة من الإتحادات المتوسطة التلامس فى اللعب، حيث تم وضعه فى خطة عودة التدريبات 1 يوليو واستئناف النشاط 1 أغسطس.

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و تدرس اللجنة المؤقتة لإتحاد الطائرة إلغاء مسابقات الناشئين هذا الموسم عدا الخاصة بالحافز الرياضى، حيث سيتم دراسة الأمر والإعلان عن القرار فى الأسام المقبلة .

فيما تدرس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة إلزام الأندية خلال المرحلة المقبلة بعمل عقود للمدربين على صعيد جميع الأندية لإعطائهم كل حقوقهم على أن يتم توثيقها فى الاتحاد فى إطار العمل الاحترافى لتوثيق عقود المدربين فى الفترة المقبلة، وفى هذا الشأن، أكد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، على إعداد استبيان لتقييم مدربى الأجهزة الفنية للمنتخبات المقرر اختيارها للمراحل السنية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إرسال استمارة الاستبيان للمدربين لتقييمهم من قبل اللجنة التى ستعيد تشكيل الأجهزة، وأشار حمدى إلى أن اختيار المدربين سيتم بعناية شديدة، وفقا للسير الذاتية التى ستوضح من خلال الاستبيان المرسل من عدد من المدربين على البريد الإلكترونى.