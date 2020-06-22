شكرا لقرائتكم خبر عن تليفونات بنى سويف: اتحاد الكرة وافق على إلغاء الهبوط بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد سعد، المشرف على الكرة بنادى تليفونات بنى سويف، أن مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أبدوا خلال الاجتماع الذى عقد مع أندية القسم الثانى موافقتهم المبدئية على إلغاء الهبوط فى دورى القسم الثانى هذا الموسم، موضحا أن الأندية منحت اللجنة الخماسية حق تقرير مصير الصاعدين للدورى الممتاز سواء بصعود أوائل المجموعات مباشرة أو بتطبيق الجدارة الرياضية، أو بتنظيم دورة مجمعة، وكشف أحمد سعد أنه سيتم إصدار بيان مشترك بين اللجنة الخماسية والأندية يفيد بهذا المعنى بعد قليل.

من ناحية أخرى، يجهز مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة خطابا لإرساله إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بنتائج الاجتماعات التى عقدت مع عدد كبير من أندية الجمعية العمومية خلال الأيام لأخيرة، لمناقشة مشروع اللائحة الجديدة والتعديلات المقترحة عليها تمهيدا لعقد الجمعية العمومية الطارئة لاعتماد اللائحة الجديدة.

ويتضمن خطاب اتحاد الكرة للفيفا موافقة أغلب الأندية التى حضرت الاجتماعات على اقتراح وجود بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة، وتطبيقه بشكل تصاعدى على المنصب، بحيث لا يترشح العضو أكثر من 8 سنوات على نفس المنصب وإنما يتقدم على منصب النائب أو الرئيس، كما يتضمن الخطاب موافقة الأندية بالإجماع على اختيار النائب بالانتخاب من الخارج.

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وطلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل، وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حالة ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق.

وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى على مدار 3 أيام، تمهيدا لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى يوم 25 يوليو المقبل بعد التصريحات الأخيرة لوزير الرياضة.

ويأتى على رأس هذه الملاحظات موعد عودة الدورى حيث أبدى عدد كبير من الأندية اعتراضه على هذا الموعد وطالبوا بتأخير انطلاق المسابقة لما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بحيث يحصل اللاعبون على فترة اعداد أطول منعا للإصابات التى من المتوقع أن تضرب اللاعبين بعد توقف الدورى لمدة 3 شهور.

كما يتضمن تقرير اتحاد الكرة أزمة التكلفة المالية لتطبيق الاجراءات الاحترازية والطبية تمهيدا لعودة النشاط، بعدما أبدى جميع الأندية عدم القدرة على تحمل هذه التكلفة فى ظل الأزمة المالية الراهنة بسبب جائحة كورونا.