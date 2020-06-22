شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يدشن حملة لحماية مليار أفريقي من فيروس كورونا بمشاركة الصقر أحمد حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حملة جديدة للتوعية من خطورة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالتعاون مع النجم المصري أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني الأسبق، وآخرين من نجوم كرة القدم الأفريقية.

ودعت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عبر موقع تويتر، عشاق كرم القدم داخل أفريقيا وخارجها، لاتباع الإجراءات الوقائية لعدم الإصابة بالفيروس القاتل، ونقلت بعض كلمات الصقر قائلاً: "يساعد ارتداء الكمامة على منع انتشار كوفيد 19، وقبل ارتدائه أغسل يديك واستخدم محلول الكحول، نحن مليار أفريقي، يجب أن نحمي بعضنا البعض، انضم الينا".

وضمت المبادرة التي أطلقها الكاف، بجوار النجم احمد حسن، كلاً من بيربيتشوا نكوتشا (نيجيريا)، جوزيف يوبو (نيجيريا)، كريم حقي (تونس) وتريزور لومانا لوالوا (الكونغو الديمقراطية).

وعلى جانب آخر، حذر "الكاف" من انه "بوجود العديد من عوامل الخطورة، يمكن للفيروس أن ينتشر بسرعة عبر القارة"، لا سيما "الكثافة السكانية المرتفعة، وطرق الحياة القبلية، إضافة لصعوبة الوصول لمصادر المياه والغسيل".