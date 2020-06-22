شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يلتقى اللجنة العليا لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باللجنة العليا لإدارة واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً، من أجل وضع خطة العمل فى المرحلة القادمة لاكتشاف ورعاية الموهوبين، وتطوير الخطة الموضوعة حالياً من أجل الوصول لأكبر عدد ممكن من الشباب واكتشافهم فى مختلف المجالات.

وتناول اللقاء الجهود التى قامت بها اللجنة، بالتنسيق مع مختلف الجهات، من أجل اكتشاف ورعاية الموهوبين، والعمل على توفير بيئة إبداعية محفزة لاكتشاف الموهوبين والتى تتم بمنهجية علمية تعتمد على الجودة وغايتها التميز والريادة للارتقاء بمصر اقليميا ودوليا فى جميع المجالات.

وأكد وزير الرياضة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يولى اهتماماً كبيراً باكتشاف الموهوبين بصفة خاصة والشباب المصرى بصفة عامة، حيث إن الشباب المصرى يمثل 65% من الشعب المصري، كما يحرص على اكتشاف الموهوبين رياضياً واستغلال طاقاتهم الاستغلال الأمثل والعمل على تطويرها والإضافة إليها، موضحاً أنه سيتم أنشاء قاعدة بيانات للموهوبين واطلاقها من خلال منصة رقمية فى كافة المجالات.

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وأضاف وزير الرياضة أن الوزارة تسعى جاهدة لاستغلال البنية التحتية لديها لاكتشاف الموهوبين رياضياً بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة اى التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الاخرى التى تساهم فى اكتشاف الموهوبين والعمل على رعايتهم رياضياً، وتوفير البيئة المناسبة للشباب لتطوير مهاراتهم وابداعاتهم.

حضر اللقاء اللواء محمد نور سالم المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، أشرف صالح المدير التنفيذى للمجلس القومى للشباب، نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، دكتور محمد الكردى مساعد الوزير للبطولة، دكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، دكتور يوسف الوردانى مساعد الوزير لتطوير القدرات الشبابية، تامر عبد العظيم مدير عام المكتب الفنى لوزير الشباب والرياضة، دكتور عبد الاول معاون الوزير للبطولة، دكتور احمد جمعة معاون الوزير للتنمية الرياضية، ايمان صبحى مدير المعهد القومى للاتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هشام محمد عطوه نائب رئيس قصور الثقافة، دكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، دكتورة خديجة عرفة مدير القضايا الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، محمد حسن السباعى ممثلا عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حسام الدين محسن مساعد وزير الدولة للاعلام، دكتور خالد مصطفى قاسم مساعد وزير التنمية المحلية.