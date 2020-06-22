شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: كيف ستلعب الأندية مباراة كل 3 أيام بعد تجميد 4 أشهر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن لاعبى الدورى المصرى سيجدون صعوبة كبيرة فى لعب مباراتين بالأسبوع، وقال جمال حمزة فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "لاعبو الدورى فى كامل فورمتهم الفنية والبدنية كانوا لا يستطيعون لعب مباراة كل 3 أيام، وكانت الشكوى دائمة، فماذا سيكون رد الفعل مع العودة من تجميد 4 أشهر ولعب مباراتين فى الأسبوع، بالتأكيد الوضع سيكون صعبا، خاصة أن اللاعب المصرى يحتاج وقتا كبيرا لاستعادة فورمته الفنية والبدنية".

وأضاف جمال حمزة، "فترة إعداد 5 أسابيع قليلة للغاية، عمرنا ما حصلنا على فترة راحة 4 أشهر فكنا فى حاجة لفترة إعداد طويلة لتجهيز اللاعبين، وأتوقع أن حلمى طولان المدير الفنى لإنبى وطلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى، بجانب فريقى الأهلى والزمالك، سيكونوا مميزين مع بداية الدورى".

وتابع نجم الزمالك السابق، "تجديد كارتيرون مع الزمالك أمر رائع، وسمعت أن طارق السيد أو أيمن عبد العزيز أو طارق يحيى مرشحون لخلافة سامى الشيشينى، وكلهم أبناء الزمالك وقادرون على أداء المهمة بنجاح كبير".

وعن الفرق المرشحة للهبوط قال جمال حمزة، "أتوقع أن المقاصة بإمكانه تغيير موقعه والتقدم للإمام بفضل خبرات لاعبيه، نادى مصر منح الناس انطباعا بأنه مش قادر يكمل، ورحيل مجدى عبد العاطى سوف يؤثر على أسوان ".

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وفى وقت سابق، أكد جمال حمزة أنه فترة احترافه فى ماينز الألمانى لم يكتب لها النجاح بسبب عدم مشاركته، ولذلك قرر العودة سريعاً للدورى المصري، وقال جمال حمزة فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"رحلت عن الزمالك بعد أن تم اتهامى برفقة بعض اللاعبين بالشللية لذلك قررت الرحيل وخوض تجربة الاحتراف.

وتابع جمال حمزة أنه انتقل لماينز الألمانى مقابل 100 الف يورو، فى الوقت الذى اتفق مع إدارة الزمالك على الانتقال للجونة لمدة 6 أشهر قبل العودة من جديد للقلعة البيضاء، إلا أننى وقعت بعد تجربة الجونة للأهلى لشعورى بعدم وجود رغبة من إدارة الزمالك فى وجودى وقتها.

وتابع جمال حمزة أن عرض الأهلى كان أفضل العروض المتاحة أمامه وقتها إلا أننى لم استطيع استكمال المسيرة مع احترامى للمنظومة الحمراء نظراً لزملكاويتى منذ الصغر، معلقاً : "تواجدت مع الأهلى فى معسكر المانيا قبل انطلاق الموسم الجديد ولكننى لم اتحمل بالإضافة لشعورى بوجود اتجاه لعدم قيدى افريقيا فتحدثت مع هادى خشبة مدير الكرة فى وقتها وطالبت الرحيل.

وكشف جمال حمزة أن هناك اشاعات كثيرة خرجت عليه بعد رحيله عن الأهلى أبرزها دخوله فى مشادة مع محمد بركات وهناك اشاعة أخرى أن المدير الفنى طلب رحيلى لعدم اقتناعه بقدراته فى التدريب واشاعة ثالثة بأن رحيله بسبب أزمة أخلاقية وعلاقته بإحدى الفتيات.