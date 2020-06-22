طبيب الزمالك ينفي إصابة نجل عبد الشافي بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري نفى محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، ما تردد خلال الساعات القليله الماضية عن إصابة نجل محمد عبد الشافي لاعب الفريق بفيروس كورونا. وقال أسامة أن الصورة المنتشرة علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لطفل يخضع لفحوصات ليست صورة نجل عبد الشافي. وأشار أسامة إلى أنه تواصل مع اللاعب وأكد له أن نجله متواجد بالمنزل وبصحة جيدة وكذلك جميع أفراد أسرته، معربا عن استيائه مما نشر. وشدد طبيب الفريق أنه يتابع حالة اللاعبين بشكل يومي والجميع بصحة جيدة.

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