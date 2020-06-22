محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أجرى شريف إكرامي ورمضان صبحي ثنائي الأهلي اختبار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالجونة قبل العودة للمشاركة في التدريبات.
وأفادت شركة "DNAFit Egypt" عبر حسابها على "إنستجرام" أن إكرامي ورمضان أجريا "مسحة كورونا" بالتعاون مع مستشفى الجونة وبناء على طلب الثنائي.
وتخلف إكرامي ورمضان عن التواجد في مقر النادي الأهلي أمس الأحد لإجراء المسحة بعد حصولهما على إذن من الجهاز الفني للغياب عن التواجد في موعد إجراءها.
وكانت الشركة المصرية أجرت "مسحة كورونا" لنادي بيراميدز يوم السبت الماضي، قبل أن يبدأ اتحاد الكرة عمليات إجراء المسحات للفرق المشاركة في الدوري المصري.
يُذكر أن الحكومة أعلنت استئناف مسابقات كرة القدم بداية من 25 يوليو المقبل، بعد أن تحدد يوم السبت الماضي موعداً للعودة للتدريبات بعد تطبيق الاجراءات الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعيدا عن الأهلي.. إكرامي ورمضان يخضعان لفحص كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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