الزمالك: موقفنا يوضح الفارق بيننا وبين "إدارة مستهترة" استولت على الدولارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا أعلن خلاله موقفه من استكمال منافسات دوري كرة اليد المصري، الذي لم يختلف عن نظيره في كرة القدم.

وبحسب البيان المنشور عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإن إدارة القلعة البيضاء كان موقفها ثابتًا فيما يخص الحفاظ على أرواح اللاعبين ومسؤولي الفريق أسوة بما حدث في دوري WE المصري لكرة القدم.

وأكد الزمالك في بيانه أن موقفه أوضح الفارق بين إدارة تحافظ على أرواح اللاعبين وأخرى مستهترة، على حد الوصف الذي جاء بين سطوره. وقال الزمالك في بيانه:

"أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا أكد فيه موقفه خلال الاجتماع الذي شهده الاتحاد المصري لكرة اليد مع الأندية، وأعطى مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور درسا لن ينساه الجميع؛ حيث إنه رغم احتلاله المركز الأول بمسابقة الدوري التي لم يتبقَّ بها سوى جولتين ويحسم البطولة فإنه وبسؤال مندوب الزمالك عن استمرار المسابقة أكد أن نادي الزمالك ليس مزدوج الشخصية وأنه كما طالب بعدم استمرار مسابقة كرة القدم فإن موقفه الثابت هو عدم استمرار مسابقه كرة اليد؛ حفاظا على أرواح اللاعبين والأجهزة الفنية وهو ما أيدته جميع الأندية التي حضرت الاجتماع، فيما عدا الأهلي الذي صمم على استمرار المسابقة دون مراعاة للحفاظ على لاعبيه ولاعبي الأندية من فيروس كورونا، ويؤكد الزمالك على موقفه والذي أوضح الفارق بين إدارة تحافظ على أرواح اللاعبين وإدارة أخرى مستهترة، وأكد أن هذا الموقف درس لمن يريد أن يفهم ومن يهمه أرواح البشر ودرس لمن فقد عقله ومن اهتم بالبيانات ومن أساء لسمعة وطنه ومن استولى على الساعات والدولارات والريالات".