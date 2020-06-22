مجاهد: بعض أعضاء اللجنة الخماسية "غير مقتنعين" باستكمال الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد مجاهد العضو السابق بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إن قرار استكمال الدوري ليس قرار دولة كما يردد البعض والدليل على ذلك القرار الذي اتخذه اتحاد كرة اليد بإنهاء الموسم، مشددًا على أن ما يحدث حاليًا يدمر المنتخبات الوطنية.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال مجاهد: "استكمال الدوري ليس قرار دولة، والدليل على ذلك قرار اتحاد كرة اليد بانهاء المسابقة، مع إقامة الموسم الجديد من دوري المحترفين لكرة اليد، في منتصف أغسطس المقبل".

وأضاف مجاهد: "ما يحدث الآن هو تدمير للمنتخبات، بدون ذكر أسماء أكثر من عضو داخل اللجنة الخماسية غير مقتنع باستكمال الموسم الحالي".

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وتابع: "سبق وصرح حسام الزناتي المنوط بوضع جدول الدوري في إحدى القنوات التلفزيونية أن استكمال الدوري صعب، فمازال هناك 18 جولة لم تُلعب".

وأكمل: "أمامنا موسمين مكدسين بالمباريات، هل من الطبيعي استكمال الموسم الحالي وضغط الموسم المقبل، أم إلغاء الموسم الحالي مع ترتيب أوضاع الموسم المقبل؟.. صعب إنجاح الموسمين سويًا وفي النهاية المنتخبات الوطنية هي من ستدفع الثمن".

جدير بالذكر أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن في وقت سابق، أن استئناف مسابقات كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو القادم، بعد أن تحدد يوم 20 يونيو الجاري موعداً للعودة للتدريبات بعد تطبيق الاجراءات الطبية.