طبيب الزمالك ينفي إصابة نجل عبدالشافي بكورونا

نفى الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ما تردد خلال الساعات القليله الماضية عن إصابة نجل محمد عبدالشافي لاعب الفريق بفيروسكورونا.
وأضاف أسامة أن الصورة المنتشرة علي صفحات السوشيال ميديا لطفل يخضع لفحوصات ليست صورة نجل عبدالشافي .. مشيرا إلىأنه تواصل مع اللاعب وأكد له أن ابنه متواجد بالمنزل وبصحة جيدة وكذلك جميع أفراد أسرته ، معربا عن استيائه مما نشر .
وشدد طبيب الفريق على أنه يتابع حالة اللاعبين بشكل يومي والجميع بصحة جيدة.
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