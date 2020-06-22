شاهد.. 4 محطات صنعت مسيرة محمد صلاح الأسطورية في أوروبا

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الإثنين بالذكري الثالثة للتعاقد مع النجم محمد صلاح هداف الفريق ونجم المنتخب الوطني.

وكان صلاح قد انضم لصفوف الريدز في صيف 2017 قادماً من نادي روما الإيطالي في صفقة مدوية توج بها الفرعون المصري رحلة طويلة من التألق في الملاعب الأوروبية.

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انطلاقة قوية

بدأ محمد صلاح مسيرته مع الاحتراف الأوروبي عندما انتقل من صفوف فريقه المقاولون العرب إلي بازل السويسري موسم 2012-2013، ليبدأ رحلة نجاح مدوية في الملاعب السويسرية.

وشارك صلاح في موسمه الأول مع بازل في 50 مباراة بمختلف المسابقات نجح خلالها في تسجيل 10 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة لزملائه بالفريق.

ونجح النجم المصري في هز شباك عملاقي لندن تشيلسي وتوتنهام هوتسبير بهدف في شباك كل منهما ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

في الموسم الثاني لعب صلاح 29 لقاء مع بازل سجل فيها 10 أهداف وصنع ستة أهداف أخري لزملائه، قبل أن ينضم في سوق الانتقالات الشتوية لفريق تشيلسي الإنجليزي.

وتوج صلاح بلقب الدوري السويسري مع بازل كما توج بلقب أفضل لاعب في الدوري في 2013.

تجربة محبطة

فور انضمامه لتشيلسي وجد محمد صلاح صعوبة

كبيرة في إثبات موهبته بالشكل الكافي، تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

ولعب صلاح 10 مباريات في الدوري الإنجليزي من بينها خمسة لقاءات فقط كلاعب أساسي بالتشكيلة، بجانب مباراة واحدة في كأس الاتحاد الإنجليزي شارك فيها صلاح كبديل في الشوط الثاني.

وسجل صلاح هدفين وصنع مثلهما في أول ظهور له بالبريمييرليج.

وفي الموسم الثاني ازدادت الأمور تعقيداً للاعب المصري الذي شارك ثمانية مباريات فقط طوال النصف الأول من الموسم في مختلف المسابقات لك ينجح خلالها سوي في صنع هدفين ليقرر صلاح الرحيل إلي إيطاليا لحصول علي فرصة أكبر في المشاركة.

التجربة الإيطالية

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انضم محمد صلاح لفيورنتينا الإيطالي في يناير 2015، ليستعيد مرة أخري توهجه وتألقه.

وشارك صلاح مع فيورنتينا في 26 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف بجانب 4 تمريرات حاسمة.

أثار تألق صلاح الملفت اهتمام روما الإيطالي الذي نجح في التعاقد معه على سبيل الإعارة من تشيلسي بداية من الموسم الجديد.

ولعب صلاح 42 مباراة في موسمه الأول مع فريق العاصمة الإيطالية سجل خلالها 15 هدفاً وصنع سبعة

أهداف.

وواصل نجم المنتخب الوطني تألقه في الموسم التالي بعد انضمامه بصورة نهائية لذئاب روما لترتفع معدلاته التهديفية بشكل لافت.

وسجل صلاح خلال 41 مباراة لعبها خلال هذا الموسم 19 هدفاً وصنع 15 هدفاً لزملائه.

واختير صلاح كأفضل لاعب في فريق روما عام 2016.

كتابة التاريخ

وبنهاية موسم 2016-2017، نجح نادي ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع صلاح بناء على رغبة ملحة من الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

لعب محمد صلاح في موسمه الأول مع ليفربول 52 مباراة، سجل خلالها 44 هدفاً وصنع 16 تمريرة حاسمة ليتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع الفريق.

ونجح صلاح في قيادة ليفربول إلي الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا في أول مواسمه مع الفريق قبل أن يخسر نهائي 2018 أمام ريال مدريد الإسباني.

وفي الموسم الثاني نجح صلاح في الحفاظ علي لقبه كهداف للدوري الإنجليزي، وسجل النجم المصري 27 هدفاً وصنع 12 تمريرة حاسمة خلال مشاركاته مع الفريق في مختلف المسابقات.

وتوج صلاح تألقه مع الريدز بحصد لقب دوري أبطال أوروبا علي حساب توتنهام هوتسبير، قبل أن يحصد لقبي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في وقت لاحق.

وفي الموسم الحالي اقترب محمد صلاح من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل عن خزائن فريق ليفربول.

وشارك صلاح في 40 مباراة مع فريقه خلال الموسم الحالي سجل خلالها 20 هدفاً، وصنع 9 أهداف لزملائه.

وينافس صلاح الذي توج خلال تواجده مع ليفربول بجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين علي لقب هداف البريمييرليج للموسم الثالث علي التوالي.