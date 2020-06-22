ساندرا قدري تنضم لقناة الأهلي

كشف مصدر مقرب من إدارة قناة النادي الأهلي أنه قد تم اختيار عدد من المذعيين والمذيعات بالقناة وذلك في إطار تطويرها الذي سيبدأ من منتصف يوليو المقبل.
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وأكد المصدر أن تم اختيار الإعلامية الشابة ساندرا قدري لعمل برنامججديد على شاشة الأهلي بعد انطلاقها الفترة المقبلة، بعد تجربتها السابقة على قناة "روتانا" حيث شاركت في تقديم برنامجArab Wood.
يذكر أنه قد أعلنت اطلاق الخريطة البرامجية الجديدة لقناة الأهلي في ١٥ يوليو المقبل بما يضمنحدوث نقلة نوعية جديدة للقناة وتلبية لكل رغبات جماهير الأهلي ومحبيه وتغطية شاملة لأنشطة النادي وفرقه الرياضية في المنافسات المختلفة.
والجدير بالذكر قد حصلت شركة لايف علي حقوق إدارة القناة بدلاً من شركة بريزينتيشن والتي اسند إليها مجلس الإدارة السابق حق الإدارة بعد استبعاده لشركة مسك التي كانت تتولي إدارة القناة منذ إنطلاقها عام ٢٠٠٨ وحتي منتصف ٢٠١٦.
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