ظهير باريس سان جيرمان يوقع لـ بوروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية ألمانية بأن البلجيكي توماس مونييه الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان، وقع مع نادي بوروسيا دورتموند.
أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، بأنتوماس مونييه وقع عقدًا لمدة 4 سنوات مع بوروسيا دورتموند، بعدما قرر الأخير عدم تجديد عقده مع ناديه الفرنسي ، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وكانت قد أكدت تقارير صحفية في الفترة الماضية عن اقتراب بوروسيا دورتموند من ضم توماس مونييه من أجل تدعيم الجبهة اليمنى لدى النادي الألماني.
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