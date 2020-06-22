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ديربي الميرساسيد بين ليفربول وإيفرتون الأعلى مشاهدة بتاريخ البريميرليج

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أكدت قناة "سكاي سبورتس" البريطانية  أن مشاهدات مباراة ديربي الميرسيسايد بين وإيفرتون، التي كانت مساء يوم الأحد بلغت 5.5M مشاهد  لتصبح أكثر مباريات البريميرليج مشاهدة على الإطلاق.

وكان ليفربول تعادل أمام أيفرتون سلبيًا دون أهداف، على ملعب جوديسون بارك، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

شهدت المباراة تواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء وعدم مشاركته، في

أول مباراة للريدز منذ العودة من التوقف ، يسيب تفشي فيروس .

يتربع الريدز على صدارة البريميرليج برصيد ٨٣ نقطة، بفارق ٢٣ نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الوصيف.
ويفصل ليفربول انتصارين فقط من أجل  تحقيق لقب الدوري الانجليزي الممتاز.

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