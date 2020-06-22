مورينيو يدافع عن هاري كين.. تعرف على السبب

دافع جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام عن أداء لاعبه هاري كين بعد أن قال المحلل التلفزيوني بول ميرسون إن مهاجم منتخب إنجلترا لكرة القدم يعاني مع أسلوب لعب المدرب البرتغالي.

وقال ميرسون الذي يعمل مع شبكة "سكاي سبورتس" إن كين البالغ من العمر "26 عاما" قد يفكر في الرحيل عن النادي إذا استمر مورينيو في أسلوب

لعبه المتحفظ بالدوري الممتاز مثلما فعل في التعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.

وسجل كين سبعة أهداف في عشر مباريات تحت قيادة مورينيو لكنه أخفق في ترك بصمة أمام يونايتد والتي كانت أول مباراة له منذ عودته من جراحة في عضلات الفخذ الخلفية خضع

لها في يناير كانون الثاني.

وقال مورينيو إن ميرسون أخطأ قي تقييم اللاعب بناء على مباراة واحدة، وأضاف في مؤتمر صحفي افتراضي : عدد الأهداف التي سجلها هاري تحت قيادتي واضح للجميع. كين من المهاجمين القلائل الجيدين الذين لعبوا تحت قيادتي.

وكانت هناك أنباء طيبة لمورينيو على صعيد الاصابات في الفريق بعد أن حصل المهاجم لوكاس مورا على الضوء الأخضر للعب بعد تعافيه من الاصابة بينما سيعود ديلي آلي أيضا من الايقاف.