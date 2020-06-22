اتحاد الكرة يحدد موعد اجتماعه مع مدربي الدوري

حدد اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الثانية عشر ظهرا الأربعاء المقبل، موعدا لعقد اجتماع المديرين الفنيين للدوري الممتاز في مقر الجبلاية. الجبلاية. يحضر الاجتماع الإدارة الفنية لاتحاد الكرة برئاسة دكتور محمود سعد وإدارة المسابقات بقيادة حسام الزناتي بجانب اللجنة الطبية بقيادة د.محمد سلطان. الزناتي بجانب اللجنة الطبية بقيادة د.محمد سلطان. يجتمع اتحاد الكرة مع المدربين من أجل الاستماع لوجهة نظرهم الفني في مسالة استكمال النشاط الرياضي وتحديدا بطولة الدوري هذا الموسم.

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