اتحاد الكرة يحدد موعد اجتماعه مع مدربي الدوري

حدد اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الثانية عشر ظهرا الأربعاء المقبل، موعدا لعقد اجتماع المديرين الفنيين للدوري الممتاز في مقرالجبلاية.
يحضر الاجتماع الإدارة الفنية لاتحاد الكرة برئاسة دكتور محمود سعد وإدارة المسابقات بقيادة حسامالزناتي بجانب اللجنة الطبية بقيادة د.محمد سلطان.
يجتمع اتحاد الكرة مع المدربين من أجل الاستماع لوجهة نظرهم الفني في مسالة استكمال النشاط الرياضي وتحديدا بطولة الدوري هذا الموسم.
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