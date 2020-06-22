اتحاد الكرة يبدأ اجتماعاته لأندية القسم الثالث غدًا

تبدأ اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعاتها مع أندية القسم الثالث بالدوري غدا الثلاثاء.

تجتمع اللجنة مع أندية على فترتين، الاولى الثانية عشر ظهرا مع أندية الجيزة وبني سويف، والثانية مع

أندية القاهرة والفيوم في الثالثة عصراً.

تناقش اللجنة مع الأندية مصير دوري القسم الثالث للدوري خلال المرحلة المقبلة بعد قرار استئناف النشاط.