انتصر ريال مدريد خارج قواعده على ريال سوسيداد في إحدى مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الاسباني، بهدفين سجلهما سيرخيو راموس وكريم بنزيمة مقابل هدف.

ونُقلت المباراة “ريال مدريد وريال سوسيداد” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق القطري “يوسف سيف”، الذي أثار الكثير من الجدل بتعليقاته الغريبة التي جعلته تريند على تويتر.

: معلق بي ان سبورت “يوسف سيف” يتصدر تريند تويتر بـ 3 تعليقات غريبة!

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب ريال سوسيداد “انويتا”، بمدينة “سان سيباستيان” يوم الأحد.

واستطاع “ريال مدريد” أن يعود من هذا الملعب الصعب بصدارة ترتيب الليجا بفارق المواجهات المباشرة أمام برشلونة، بعدما تعادلاً معًا في نفس عدد النقاط (65 نقطة).

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في المقابل تجمد “ريال سوسيداد” في المركز السادس، برصيد 47 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن “خيتافي” صاحب المركز الخامس، لتصبح أماله في الصعود لدوري أبطال أوروبا مُهددة من أتلتيكو مدريد وفياريال وخيتافي.

وحصل النجم البرازيلي الشاب “فينيسيوس جونيور” على أعلى تقييم من بين لاعبي المباراة حسب موقع “who scored”، بـ7.8 من 10.

إليكم فيديو أهداف مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الاسباني