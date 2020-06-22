تحليل | رمضان صبحي وجهًا لوجه أمام “محمد شريف وطاهر طاهر” قبل قرار الأهلي!

لو سألت المدير الفني للنادي الأهلي “رينيه فايلر” عن اللاعب الذي يفضل تواجده مع الفريق خلال المرحلة المقبلة من بين الثلاثي “محمد شريف وطاهر طاهر ورمضان صبحي”، فلا تتوقع أن يُجيب باسم غير رمضان صبحي.

نجم منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، هو الأفضل من الناحية الرقمية، رغم الغياب الطويل الذي تعرض له في أول ثلاثة أشهر من سنة 2020 بسبب الإصابة.

يتفوق رمضان صبحي على الثنائي محمد شريف وطاهر طاهر في الكثير من الأشياء، أهمها على الإطلاق “شخصيته القيادية” وتمتعه بعقلية الفوز التي اكتسبها خلال فترة تواجده الطويلة مع الأهلي، ناهيك عن تمتعه بقوة شخصية تتسم بالاحترافية بفضل خوضه لتجربتين مع ستوك سيتي وهدرسفيلد في الدوري الانجليزي.

رمضان صبحي نضج بشدة، وبات من أهم الأوراق الرابحة في الأهلي ووجوده في الملعب يعطي ثقل كبير للغاية، ووضح تأثير غيابه عن الفريق بسبب الاصابة بشكل لافت.

ويُبدع رمضان صبحي في دعم زملائه داخل الملعب بشكل كبير، وهذا يمنحهم الثقة والرغبة في القتالية، أيضًا يشكل ثنائية مرعبة في الجبهة اليسرى للأهلي مع الدولي التونسي علي معلول.

وأثقلت التجربة التي خاضها رمضان صبحي في الدوري الإنجليزي من خبراته رغم صغر سنه، لكن عندما تشاهده بالملعب تعتقد أنه قائد الفريق، كما أنه تطور بشكل مبهر في الناحية الهجومية وانهاء الهجمات بشكل مثالي، بالإضافة إلى زيادة قدرته التهديفية.

رغم ابتعاده عدة أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة، شارك رمضان صبحي مع الأهلي في 24 مباراة محلية وقارية هذا الموسم، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصنع 5 أخرى، وهذه الأرقام تكفل له مواصلة مسيرته مع الفريق حتى لو تواجد محمد شريف وطاهر طاهر في تشكيلة الأهلي الموسم المقبل 2021/2020.

طاهر طاهر

يستحق طاهر طاهر مكان في تشكيلة الأهلي الأساسية إذا ما عاد رمضان صبحي إلى أوروبا، حيث يأتي طاهر طاهر في المرتبة الثانية من حيث الأهمية لدى رينيه فايلر بسبب أوجه الشبه التي تجمعه برمضان صبحي، حيث يمتلك قدرات بدنية عالية وسرعة قياسية على خط التماس.

ويُعزز طاهر طاهر فرصه لحجر مكان أساسي قدراته العالية على شغل أكثر من مركز، حيث يفضل المدرب اللاعب “الجوكر” الذي يجيد اللعب في عدة أماكن على أرض الملعب.

Advertisements

ونجم المقاولون العرب أبرز قدرته العالية على اللعب سواء كجناح أيسر أو أيمن بالاضافة إلى مركز صانع الألعاب والمهاجم المتقدم، وهذا التنوع جعله مطمع لمعظم الأندية الكبرى في مصر، ووضعه تحت أنظار بعض أندية أوروبا.

لكن طاهر طاهر يحتاج لبذل مجهود كبير من أجل تطوير نفسه أكثر، لأن رغم امكانياته الفنية والبدنية الكبيرة أرقامه تعد ضعيفة مقارنة برمضان صبحي، إذ شارك في 86 مباراة، وسجل 11 هدفًا وصنع 9 أهداف!.

ويعاني اللاعب من التشتت الذهني بسبب رغبته العارمة في الانضمام لأحد الأندية الأوروبية الكبرى ليكرر تجربة ابن المقاولون العرب السابق ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وتسببت الاصابة التي تعرض لها اللاعب في ابتعاده فترة طويلة، حيث شارك في 6 مباريات بقميص نادي المقاولون العرب خلال الموسم الجاري 2020/2019، ليكتفي بتسجيل هدف وحيد دون صناعة أي أهداف.

محمد شريف

محمد شريف سيكون الخيار الثالث عند رينيه فايلر، اللاعب متميز للغاية في أداء الدور الهجومي، حيث نجح في تسجيل عدة أهداف منذ انتقاله من الأهلي إلى إنبي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2020/2019.

وينافس محمد شريف على لقب هداف الدوري المصري أمام لاعب وسط بيراميدز “عبد الله السعيد” بعدما سجل 9 أهداف.

ما يقلل من فرص اعتماد رينيه فايلر على محمد شريف، هي حالة واحدة فقط تتمثل في استمرار رمضان صبحي ووجود طاهر طاهر، فضلاً عن ضعفه الملحوظ في تأدية المهام الدفاعية وهذا أكثر ما عاب عليه خلال فترته القصيرة مع الأهلي تحت قيادة باتريس كارتيرون بعد انضمامه من وادي دجلة.

ويعد عدم شغل محمد الشريف لأكثر من مركز وتألقه فقط في الجناح الأيسر، من أبرز نقاط ضعفه، بالإضافة إلى خبراته الأقل مقارنة بثنائي المنتخب الأولمبي رمضان صبحي وطاهر طاهر.