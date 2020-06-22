بث مباشر يلا شوت يوفنتوس وبولونيا في الدوري الايطالي

يقدم لكم بث مباشر يلا شوت لاستضافة “بولونيا” نظيره “يوفنتوس” ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 22-6-2020 في الجولة الـ 27، بالدوري الايطالي.

تنقل مباراة “يوفنتوس وبولونيا” على يِّلَأّ شُوٌتٌ على قناة بي إن سبورتس 1 الفرنسية، وقناة سكاي سبورت أونو الايطالية، كما تنقل على قناة سكاي سبورت سيري آ.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي بولونيا “ريناتو دال آرا”.

يتصدر “يوفنتوس” صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني “لاتسيو”، وبفارق 6 نقاط عن المركز الثالث الذي يحتله “الإنتر”.

بينما يقبع “بولونيا” في منتصف جدول الترتيب -المركز العاشر- برصيد 34 نقطة، متقدمًا عن أولى مراكز الهبوط الذي يحتلها “ليتشي” بـ 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز العاشر “ميلان”، الذي يواجه ليتشي اليوم في الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.

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