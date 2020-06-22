بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الايطالي

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة “بولونيا” نظيره “يوفنتوس” ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 22-6-2020 في الجولة الـ 27، بالدوري الايطالي.
تنقل مباراة “يوفنتوس وبولونيا” على قناة بي إن سبورتس 1 الفرنسية، وقناة سكاي سبورت أونو الايطالية، كما تنقل على قناة سكاي سبورت سيري آ.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي بولونيا “ريناتو دال آرا”.
يتصدر “يوفنتوس” صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني “لاتسيو”، وبفارق 6 نقاط عن المركز الثالث الذي يحتله “الإنتر”.
ويقبع “بولونيا” في منتصف جدول الترتيب -المركز العاشر- برصيد 34 نقطة، متقدمًا عن أولى مراكز الهبوط الذي يحتلها “ليتشي” بـ 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز العاشر “ميلان”، الذي يواجه ليتشي اليوم في الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.
اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإيطالي، انتصر “يوفنتوس” في 8 مباريات وتلقى خسارتين، بينما فاز “بولونيا” في 4 لقاءات فقط، وتعادل في 3، وخسر مثلهما.
يذكر ان اخر مواجهة بين “يوفنتوس وبولونيا” في السيري آ انتهت بفوز البيانكونيري بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “يوفنتوس ارينا” يوم 19 أكتوبر 2019.
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يوفنتوس 0-0 بولونيا
????️ملعب ريناتو دال آرا (بولونيا)
????الدوري الإيطالي (الجولة الـ 27)
⌚تبدأ في الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش
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