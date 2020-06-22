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بث مباشر يلا شوت مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الانجليزي

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يقدم لكم بث مباشر يلا شوت لمباراة “مانشستر سيتي وبيرنلي” في الدوري الانجليزي الممتاز، ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 22-6-2020 في ختام الجولة الـ 30 من البريميرليج.

تنقل مباراة “مانشستر سيتي وبيرنلي” على يِّلَأّ شُوٌتٌ عبر قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، وقناة ديجي سبورت 2 المجرية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت ، على ملعب مانشستر سيتي “طيران الإتحاد”.

يحتل “مانشستر سيتي” مركز الوصافة بجدول ترتيب برصيد 60 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثالث “ليستر سيتي”، وبفارق هائل من النقاط وصل إلى 23 نقطة بينه وبين المتصدر ““.

في المقابل ويقبع “بيرنلي” في المركز الـ 11 برصيد 39 نقطة، متقدمًا عن أولى مراكز الهبوط الذي يحتلها “بورنموث” بـ 13 نقطة واضحة وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز العاشر “آرسنال”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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