بث مباشر يلا شوت مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم بث مباشر يلا شوت لمباراة “مانشستر سيتي وبيرنلي” في الدوري الانجليزي الممتاز، ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 22-6-2020 في ختام الجولة الـ 30 من البريميرليج.

تنقل مباراة “مانشستر سيتي وبيرنلي” على يِّلَأّ شُوٌتٌ عبر قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، وقناة ديجي سبورت 2 المجرية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب مانشستر سيتي “طيران الإتحاد”.

يحتل “مانشستر سيتي” مركز الوصافة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثالث “ليستر سيتي”، وبفارق هائل من النقاط وصل إلى 23 نقطة بينه وبين المتصدر “ليفربول“.

في المقابل ويقبع “بيرنلي” في المركز الـ 11 برصيد 39 نقطة، متقدمًا عن أولى مراكز الهبوط الذي يحتلها “بورنموث” بـ 13 نقطة واضحة وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز العاشر “آرسنال”.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر يلا شوت مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم

..